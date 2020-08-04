Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи с последствиями взрыва в порту Бейрута.

Текст телеграммы приводит пресс-служба Кремля.

- В России разделяют скорбь ливанского народа, - отметил Путин. - Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Мощный взрыв прогремел сегодня в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, в результате взрыва погибли 12 человек, сотни получили ранения.