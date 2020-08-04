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04.08.2020 21:12
Рубрика: Происшествия

Напавший на росгвардейца бывший десантник отправлен под домашний арест

Текст: Иван Петров

Хамовнический районный суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста обвиняемому в нападении на росгвардейца во время празднования дня ВДВ в Парке Горького. Хотя следователь ходатайствовал о заключении под стражу фигуранта резонансного дела. Речь идёт о бывшем десантнике Евгении Костине. Именно он, по версии следствия, напал на сотрудника Росгвардии во время празднования дня ВДВ в Парке Горького 2 августа.

"В отношении Костина суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 3 октября 2020 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Росгвардия прокомментировала инцидент в парке Горького в День ВДВ

Во время судебного заседания стало известно, что Костину уже предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ).

Ранее в столичном главке Следственного комитета сообщили, что 2 августа во время праздничных мероприятий в Парке Горького военнослужащие Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, после чего два сотрудника получили телесные повреждения.

Стычка между бойцами Росгвардии и бывшими десантниками началась после замечания росгвардейцев, сделанного излишне бурно празднующим экс-военнослужащим.

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