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04.08.2020 11:47
Рубрика: Происшествия

В Саратове подростка приговорили к семи годам за нападение на школу

Текст: Наталья Саванкова (Саратов)
В воспитательную колонию на семь лет отправится 15-летний подросток из поселка Большевик города Вольска Саратовской области. Во вторник суд огласил ему приговор.

В мае прошлого года он совершил вооруженное нападение на свою же школу. Юноша пришел утром на уроки с "коктейлем Молотова" и топором.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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Одну бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью бросил в класс, где на тот момент шел урок. В помещении находились 18 учеников и учитель. Вторую бутылку метнул уже в другого учителя в коридоре. Значительного воспламенения не произошло, но в школе началась паника. Испуганные дети и учителя выбегали из классов, пытаясь поскорее покинуть внезапно ставшее опасным здание.

Атаковавший школу ученик на этом не успокоился. Он напал на шестиклассницу, которая оказалась рядом с ним. Девочка получила удар топором в лоб. К счастью, скорая помощь была оказана вовремя. Пострадавшую на вертолете доставили в больницу Саратова, она осталась жива, но частично лишилась зрения.

Нападавшему подростку удалось скрыться с места преступления. В тот же день он был задержан после подтверждения его причастности к случившемуся в школе. Специальная экспертиза признала юношу вменяемым. Суд квалифицировал действия подростка как покушение на убийство двух и более лиц, в том числе заведомо малолетних, находящихся в беспомощном состоянии. При этом преступление было совершенно с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Всего потерпевшими по уголовному делу признан 21 человек.

Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лети лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшей стороны на миллион рублей.

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Поскольку на скамье подсудимых оказался несовершеннолетний, заседания проходили в закрытом режиме. О подробностях дела правоохранительные органы не распространялись. Журналистам удалось поговорить с матерью обвиняемого подростка, позже это видео появилось в YouTube. Выяснилось, что она одна воспитывала сына. По словам женщины, подросток не стоял на учете у психиатра. Он также не играл в компьютерные игры, как подумали многие, но любил смотреть сериалы. С ее слов, он раскаивается в случившемся.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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