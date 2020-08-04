Волочкова обжаловала штраф за нарушение карантина при визите в Дивеево

Адвокаты Анастасии Волочковой подали апелляцию по делу о нарушении карантина при визите в село Дивеево. Об этом рассказала сама балерина в эфире Первого канала.

Напомним, Тверской суд Москвы оштрафовал Волочкову сразу по нескольким статьям - за нарушение карантина и за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС.

- Конечно, я не знала, что там карантин. И я поехала со светлым сердцем помолиться. Меня никто не останавливал. Я беспрепятственно туда попала, - рассказала балерина, - Я ничего не отказываюсь платить. Я просто не считаю нужным этого делать в данном случае, пока не будет апелляции. И мои адвокаты подали эту апелляцию. Я не хочу платить эти деньги за то, в чем я не виновата.

Напомним, Анастасия Волочкова посетила закрытое на карантин Дивеево в конце июня и выложила у себя в Instagram фотографии на фоне местных святынь. В селе на балерину и ее спутника были составлены протоколы об административных правонарушениях.