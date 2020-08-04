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04.08.2020 00:29
Рубрика: Спорт

Новичок "Зенита" Ловрен показал свое фото с Путиным

Текст: Максим Домчев

Хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию, на которой он запечатлен с президентом РФ Владимиром Путиным.

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
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"Зенит" на своем канале в Youtube разместил видео с новичком команды, хорватским защитником Деяном Ловреном, который перешёл в российский клуб из "Ливерпуля".

В нем хорват продемонстрировал на своем смартфоне совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая была сделана во время чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившем в России.

Он также рассказал, что когда попросил президента России о снимке, то в кадр хотел попасть и партнёр Ловрена по сборной Хорватии Лука Модрич.

Сборная Хорватии с Ловреном дошла на турнире до финала, где уступила сборной Франции, завоевав серебряные медали.

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