Новичок "Зенита" Ловрен показал свое фото с Путиным

Хорватский защитник "Зенита" Деян Ловрен показал фотографию, на которой он запечатлен с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Зенит" на своем канале в Youtube разместил видео с новичком команды, хорватским защитником Деяном Ловреном, который перешёл в российский клуб из "Ливерпуля".

В нем хорват продемонстрировал на своем смартфоне совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным, которая была сделана во время чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившем в России.

Он также рассказал, что когда попросил президента России о снимке, то в кадр хотел попасть и партнёр Ловрена по сборной Хорватии Лука Модрич.

Сборная Хорватии с Ловреном дошла на турнире до финала, где уступила сборной Франции, завоевав серебряные медали.