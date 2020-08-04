Опубликовано видео следственного эксперимента с вдовой рэпера Картрайта

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео из квартиры, где было найдено тело рэп-музыканта, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Следователи полагают, что артист был убит, в преступлении подозревают вдову рэпера Марину Кохал.

На кадрах оперативного видео можно увидеть обстановку в квартире на Невском проспекте, где жила пара. Супруги проживали в историческом доме с вполне современным ремонтом. Сейчас она опечатана, периодически там проводятся следственные действия.

Сама Марина Кохал накануне была арестована на два месяца. Следователь, ходатайствующий о заключении под стражу, на заседании в Смольнинском районном суде объяснил свою позицию тем, что Кохал подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

К слову, во время следственного эксперимента женщина была в наручниках, ее вели двое оперативников.

Напомним, несколько дней назад в квартире на Невском проспекте было обнаружено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта. Жена музыканта утверждает, что нашла мужа мертвым и решали скрыть его смерть. Следователи полагают, что Кохал убила мужа неустановленным способом.