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04.08.2020 01:00
Рубрика: Промышленность

Покупка Hyundai завода GM не повлияет на авторынок

Текст: Светлана Ментюкова
Ходатайство ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" о приобретении завода General Motors в Шушарах удовлетворено без дополнительных условий, так как совокупная доля сторон на рынке РФ не превышает 15%. Об этом "РГ" сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Ранее стало известно, что российский производитель автомобилей Hyundai - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" - подал ходатайство в ФАС о получении в собственность 94,83% завода General Motors в Шушарах. Служба его одобрила.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Несмотря на то, что компании Hyundai и GM являются представителями одного товарного рынка, необходимость выдачи антимонопольным органом предписания отсутствовала ввиду ряда причин. В настоящее время совокупная доля сторон на рынке транспортных средств на территории РФ не превышает 15%. Таким образом, реализация рассматриваемой сделки в ближайшее время не приведет к существенному увеличению доли группы Hyundai на российском авторынке. Ходатайство ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" ФАС России удовлетворила без предъявления со стороны ведомства каких-либо ограничений или условий к сторонам сделки", - сказал статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Он также отметил, что непосредственно производственные мощности, которые являются предметом сделки (завод в поселке Шушары, Санкт-Петербург), по решению группы GM были законсервированы с начала второй половины 2015 года, когда General Motors объявил об уходе из России после 20 лет присутствия на рынке. "Приобретение соответствующих мощностей будет способствовать "перезапуску" автомобильного завода, а также окажет положительный эффект на процесс локализации производства транспортных средств на территории РФ", - подчеркнул Андрей Цариковский.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в июле продажи новых автомобилей Hyundai на российском рынке составили 13,4 тысячи штук (на 18% меньше, чем годом ранее). При этом марка находится на третьем месте после Lada (28 тысяч штук за июль 2020 года) и KIA (17 тысяч автомобилей).

#Hyundai #General Motors