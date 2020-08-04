В Краснодаре завершили расследование массовой перестрелки на рынке

В Краснодаре осудят участников массового конфликта со стрельбой, который произошел год назад в районе крупнейшего в городе вещевого рынка - Вишняковского. Им предъявлено обвинение в хулиганстве, убийстве мужчины, а также совершении ряда других преступлений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Кубани.

Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении пяти участников перестрелки в Краснодаре. В зависимости от роли каждого, мужчины обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц, убийстве из хулиганских побуждений и покушении на убийство местных жителей.

По данным следствия, вечером 20 августа прошлого года между 24-летним фигурантом и 45-летним мужчиной около продовольственного магазина, расположенного на улице Ставропольской, произошел конфликт из-за неуважительного обращения одного к другому. В результате разногласия там собралось не менее 30 человек. Группа мужчин от 24 до 36 лет, один из которых спровоцировал этот конфликт, договорились продолжить его с оппонентами. Так, обвиняемые распределили свои функции и вооружились гражданским огнестрельным и охотничьим оружием, а также в целях конспирации приобрели медицинские маски.

В ходе столкновения пятеро обвиняемых открыли стрельбу в своих оппонентов. В результате выстрелов одному потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, а второму оппоненту - легкий. При перестрелке ранили 27-летнего мужчину, который, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице в результате причиненного проникающего огнестрельного ранения.

После инцидента пятерых обвиняемых, скрывавшихся в различных районах Кубани, задержали и заключили под стражу. Во время одного из обысков обнаружили и изъяли огнестрельное нарезное охотничье ружье. Между тем, двоим обвиняемым удалось скрыться, их объявили в федеральный розыск.

Кроме того, 28-летний житель Ростовской области обвиняется в причинении легкого вреда здоровью мужчине. Ранним утром 10 февраля прошлого года в одном из кафе в поселке городского типа Ильском Северского района в ходе конфликта с местным жителем он произвел не менее одного прицельного выстрела из огнестрельного оружия в область плеча оппонента.

35-летнему жителю Ставропольского края, участнику перестрелки, инкриминировано два преступления против общественной безопасности. В 2014 году обвиняемый проходил обучение в террористическом учебном центре на территории Сирийской Арабской Республики и участвовал в вооруженном формировании на территории этого государства.

Уголовное дело направили в суд.