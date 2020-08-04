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04.08.2020 10:05
Рубрика: Общество

В Крыму вскрыли свод пещеры "Таврида"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Перед стартом строительства научно-рекреационного комплекса на базе пещеры "Таврида" рабочие вскрыли свод подземной галереи на глубине восемь метров. Это позволит создать удобный доступ в уже известные ходы пещеры и попасть в еще не изученные части подземных галерей. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета
Фото: Пресс-служба Крымского федерального университета

За месяц из внутренностей пещеры извлечено около 4000 кубометров грунта. К вскрытию свода специалисты приступили только после завершения научных исследований, ведь до августа внутри пещеры работали ученые-минералоги и генетики из Уфы и Казани.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы

- Сейчас подрядчик должен закончить раскапывание траншей у входа и выхода в пещеру, что займет еще около месяца, и очистить ходы от многометровых залежей глины, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии географического факультета Крымского федерального университета Геннадий Самохин. - Затем приступим к внутренним работам - прокладке освещения и обустройству "пола", который решили выложить плиткой.

Уже известно, что протяженность первого экскурсионного маршрута составит 560 метров. Причем, его планируют сделать доступным для инвалидов-колясочников. От той части пещеры, что останется закрытой для дальнейших исследований, тропу будут отделять специальные шлюзы. Кроме того, на поверхности скоро начнутся работы для создания ландшафтного парка и строительство зданий согласно проекту. Для украшения ландшафтного парка в Санкт-Петербурге изготавливаются 17 полноразмерных скульптур древних животных.

- Я полностью утвердил все эскизы, и сейчас производители приступают к созданию фигур, которые затем доставят в Крым и установят около пещеры "Таврида", - пояснил ведущий методист Зоологического музея КФУ Дмитрий Старцев. - Сейчас фигуры некуда устанавливать, площадка пока не готова, поскольку сроки сдвинулись из-за эпидемии коронавируса. Но скоро мы сможем увидеть результат этой долгожданной работы

По расчетам специалистов, в 2021 году первые туристы смогут оценить красоту уникальной крымской пещеры "Таврида", открытой летом 2018-го. С тех пор общая протяженность разведанной части галерей достигла 1700-1800 метров. За два года найдены остатки шести-семи слонов, трех саблезубых кошек, двух волков разных видов, два вида лис, трех-четырех медведей различных видов и других птиц и животных, которые жили 1,8-1,5 миллиона лет.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Пещера под строящейся крымской трассой "Таврида"

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