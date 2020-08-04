Самому популярному в России китайскому SUV добавили интеллекта

Haval F7 вывели на российский рынок под слоганом "интеллектуальный кроссовер". Но, как выяснилось, этого самого интеллекта у автомобиля было недостаточно. Целый ряд умных опций машина обретет спустя год с лишним - с появлением новой топовой комплектации Tech Plus.

В ней и без того неплохо оснащенной машине добавили внушительный перечень современных систем помощи водителю. Так, вместе с адаптивным круиз-контролем будут работать системы автоматического торможения (AEB), а также функции распознавания пешеходов и дорожных знаков (TSR). Кроме того, в Tech Plus доступны системы мониторинга слепых зон (BSM), помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA), предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LKA и LDW). А еще - система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-beam).

В салоне к цифровой приборной панели и шайбе-контроллеру управления мультимедиа (они уже есть у F7 в версии Premium) добавили беспроводную зарядку. Но для полного комплекта два изменения сделаны и во внешности - высокотехнологичную комплектацию можно будет отличить по светлой сетчатой решетке радиатора и оригинальным колесным дискам диаметром 19 дюймов в виде цветка. Кстати, это тот самый дизайн, рассекреченный фотошпионами в Москве в конце июня.

Цена Haval F7 в топовом исполнении не названа. Но эта версия будет предложена только со старшим мотором 2.0 мощностью 190 л.с. и, понятно, станет самой дорогой. Сейчас максимальная стоимость модели составляет 1 879 000 рублей. Продажи, обещают в компании, стартуют во второй половине августа.

Напомним, F7 собирают на тульском заводе Haval. За первые шесть месяцев россияне приобрели почти 2,7 тысячи таких кроссоверов. Это лучший результат среди всех китайских автомобилей в РФ.