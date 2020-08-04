В Британии продают "копейку" 1975 года выпуска по бросовой цене

На сайте компании Repossessions-uk, занимающейся выкупом и продажей автомобилей, появился новый лот - Lada 2101 бежевого цвета 1975 года выпуска. За автомобиль просят 2 995 фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей).

Известно, что "единичка" попала в Чешир из Литвы, поэтому неудивительно, что на багажнике имеется шильдик "Жигули". Напомним, за рубеж модели Волжского автозавода поставлялись под брендом Lada.

Заявленный пробег - 104 250 км. Автомобиль оснащён бензиновой рядной "четвёркой" объёмом 1.2 литра мощностью 64 л.с. и 4-ступенчатой механической трансмиссией. Кузов автомобиля выглядит целым, заметны лишь небольшие подтёки ржавчины в местах крепления хромированной накладки на пороги.

В этом году модель ВАЗ-2101 отметила полувековой юбилей, но АвтоВАЗ вынужденно отказался от празднования знаковой даты в силу введённых пандемийных ограничений. Дата начала выпуска "единички" является днём рождения Волжского автозавода.

Фото: www.repossessions-uk.com