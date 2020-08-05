Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек

По последним данным, взрывы в порту Бейрута унесли жизни 113 человек, более четырех тысяч ранены. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу минздрава арабской республики Хамада Хасана.

Ранее стало известно, что крыши над головой лишились 300 тысяч жителей - основное население города, не считая пригородов.

Между тем ливанские следовали настаивают на версии халатности, которая привела к трагедии, передает Reuters. Правительством страны выдан ордер на домашний арест всей администрации столичного морского порта, где, как выяснилось, в течение шести лет хранилась конфискованная партия опасного горючего вещества - аммиачной селитры. При этом ливанская таможня оправдывается, что все это время требовала вывезти опасный груз из портовых складов.