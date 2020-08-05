ЦИК Беларуси назвал явку первого дня досрочного голосования на выборах президента

Участниками досрочного голосования на выборах президента Беларуси, судя по данным на сайте Центризберкома, стали в первый день работы избирательных участков 4,98 процента граждан страны. В течение пяти дней, вплоть до субботы, на них будут голосовать граждане страны, которые не смогут этого сделать в официальный день голосования - 9 августа.

Самый высокий показатель зафиксирован во вторник в Гомельской области, где явка избирателей составила 7,55%. А в белорусской столице 4 августа на участки для голосования пришли 4,77% избирателей. В Минской области этот показатель составил 4,69%, в Могилевской - 4,66%.

В Брестской области досрочно свои голоса отдали 4,23% избирателей от общего числа, включенных в списки, в Витебской - 5%, а в Гродненской области- 3,39%.

Как ранее сообщал "СОЮЗ", в республике образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны, а в списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.