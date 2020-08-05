Дизайнер итальянского ателье нарисовал брутальный УАЗ

Накануне мы писали о проекте нового УАЗ Хантер, который представил на суд публики российский дизайнер Сергей Крицберг. Но внедорожники из Ульяновска любят не только в России. Свое видение современной версии УАЗ-469 предложил также голландский дизайнер Эвауд Люппенс (Ewoud Luppens).

По версии Люппенса, современной реинкарнацией 469-го мог бы стать брутальный автомобиль в духе Toyota FJ Cruiser: короткая база, простые формы с почти вертикальным лобовым стеклом и капелька ретро-стиля.

Круглые уазовские фары дизайнер сохранять не стал - это общее место для всех классических внедорожников - и заменил их узкими полосами светодиодов. За фамильное сходство с УАЗ-469 отвечает композиция передка с характерной решеткой радиатора и тремя прорезями под ней, а также крышка моторного отсека, "вылепленная" как отдельная форма. Черные бамперы - тоже как на старых УАЗ.

Интересно, что на номерах красуется слово "Власть". А вот на шинах Люппенс написал какую-то околесицу в виде букв СЕЛ ЖОЛ.

Эвауд Люппенс трудится в итальянском дизайн-ателье Granstudio, однако наброски УАЗа он выполнил вне работы, это всего лишь проект свободного времени для поддержания творческой формы и пополнения портфолио.