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Хоррор Дель Торо про гигантских тараканов-людоедов станет сериалом

Новости
    05.08.2020, 16:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ложка опять заскребла по дну. И вновь достаточно безысходно - Miramax Television замышляет рассоплить в сериал милейший хоррор Гильермо Дель Торо "Мутанты" (Mimic).

Фото: youtube.com/ Netflix
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Впрочем, пока все выглядит вполне недурно: сама лента, давшая старт небольшой, но вкусной франшизе, крайне хороша. А пилотный эпизод поставит Пол Андерсон, большой мастер по части сочной жанровой продукции. Он же выступит продюсером предприятия, наряду с Джереми Болтом, своим постоянным партнером по линейке "Обитель зла", "Смертельной гонке" и ленте "Сквозь горизонт".

Как пишет Deadline, еще одним сопродюсером, сценаристом и шоураннером проекта выступит Джим Д. Грэй (сценарист и продюсер "Ганнибала", также работал над сериалами "Оранжевый - хит сезона", "Американские боги" и закрытым первым приквелом "Игры престолов").

Оригинальная картина вышла в 1997-м - с Джошом Бролином, Мирой Сорвино, Ф. Мюррэем Абрахамом и Джереми Нортэном. В основе - одноименный рассказ Дональда Воллхейма про генетически усиленных тараканов-людоедов, вышедших из-под контроля энтомологов и вздумавших притворяться людьми.

Фото: kinopoisk.ru
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Следом на видео вышли два сиквела - в 2001-м и 2003-м, каждый из них был на свой лад довольно хорош. К продолжениям Дель Торо непосредственного отношения не имел. В сериале он также задействован не будет.

Кстати, далее Дель Торо выпустил режиссерскую версию оригинальной картины, поскольку то, что пошло в прокат, его категорически не устраивало. Согласно свидетельствам очевидцев, на площадке регулярно царили скандалы, так как туда то и дело являлся продюсер Боб Вайнштейн и диктовал свои условия, принуждая переписывать сценарий.

В итоге кинодеятели разругались в хлам и прекратили всякое дальнейшее сотрудничество в принципе.

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