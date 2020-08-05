Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
05.08.2020 12:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan с пробегом 1,6 млн км вернули на завод. Владельцу выдали новый

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

В начале этого года "РГ" сообщала о владельце пикапа Nissan Frontier (на некоторых рынках Navara) Брайане Мерфи, который проехал на автомобиле 2007 года выпуска более 1,6 миллиона километров.

Фото: Пресс-служба Nissan.
Nissan показал салон нового кроссовера Magnite

Nissan пообещала выдать Мерфи модель нового поколения, а машину с рекордным пробегом забрать в заводской музей. Компания своё слово сдержала: Брайан получил ключи от нового Frontier.

Брайан Мерфи работает в службе доставки по 13 часов в день в течение 13 лет, поэтому наездить такой километраж не составляло труда.

Тем более, что автомобиль не требовал серьёзных вложений в ремонт. Что говорить о надёжности, когда сцепление было поменяно, когда пикап пробежал 1,3 миллиона километров. Чуть раньше, на пробеге 725 тысяч, Мерфи заменил радиатор. Интересная деталь: масло в двигателе владелец пикапа менял раз в 16 тысяч километров.

Мерфи сообщил, что новый Frontier будет для него такой же "рабочей лошадкой", потому что увольняться из службы доставки он не собирается до 2025 года. Верный пикап, служивший верой и правдой владельцу на протяжении 13 лет, отправился в музей завода Nissan в штате Теннесси.

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan