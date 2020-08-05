Nissan с пробегом 1,6 млн км вернули на завод. Владельцу выдали новый

В начале этого года "РГ" сообщала о владельце пикапа Nissan Frontier (на некоторых рынках Navara) Брайане Мерфи, который проехал на автомобиле 2007 года выпуска более 1,6 миллиона километров.

Nissan пообещала выдать Мерфи модель нового поколения, а машину с рекордным пробегом забрать в заводской музей. Компания своё слово сдержала: Брайан получил ключи от нового Frontier.

Брайан Мерфи работает в службе доставки по 13 часов в день в течение 13 лет, поэтому наездить такой километраж не составляло труда.

Тем более, что автомобиль не требовал серьёзных вложений в ремонт. Что говорить о надёжности, когда сцепление было поменяно, когда пикап пробежал 1,3 миллиона километров. Чуть раньше, на пробеге 725 тысяч, Мерфи заменил радиатор. Интересная деталь: масло в двигателе владелец пикапа менял раз в 16 тысяч километров.

Мерфи сообщил, что новый Frontier будет для него такой же "рабочей лошадкой", потому что увольняться из службы доставки он не собирается до 2025 года. Верный пикап, служивший верой и правдой владельцу на протяжении 13 лет, отправился в музей завода Nissan в штате Теннесси.