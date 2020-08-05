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05.08.2020 21:33
Рубрика: Digital

Павел Дуров раскритиковал США за намерение купить TikTok

Текст: Иван Черноусов

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров полагает, что действия США против социальной сети TikTok создают "опасный прецедент, который в конечном итоге может убить глобальный интернет". Такое мнение Дуров высказал в своем официальном Telegram-канале.

Фото: iStock
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"Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам, - написал Дуров. - В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории. Почему остальной мир, включая США, должен позволять китайскому приложению бесплатно посещать свои рынки? Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, вам также следует открыть для них свой рынок - это было бы справедливо".

Но такие действия, по мнению Дурова, могут создать "опасный прецедент, который может убить интернет как глобальную сеть (или то, что от нее осталось)". Основатель Telegram считает, что США действует "как авторитарное государство". Кроме того, создатель мессенджера отдельно отметил, что Telegram не продается: "Мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией", - заключил он.

Напомним, что президент США Дональд Трамп поставил владельцам TikTok ультиматум - если китайская компания не будет продана одной из американских корпораций до 15 сентября, то приложение будет заблокировано на территории США. Одним из претендентов на покупку является компания Microsoft, уже обозначившая свое намерение.

Digital Интернет Общество СМИ и соцсети

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