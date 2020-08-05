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05.08.2020 18:04
Рубрика: Легковые авто

Почти 500 кроссоверов Porsche Cayenne попали под отзыв в России

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Росстандарт объявил об очередной отзывной кампании. На этот раз в сервисы отправятся 445 автомобилей Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA).

Фото: Пресс-служба Porsche
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Причина - недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода. Существует вероятность появления запаха топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива.

У машин, выпущенных с 21 февраля 2018-го по 3 декабря 2019 года, будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее "РГ" сообщала о том, что стартовало публичное обсуждение первого в России стандарта по отзыву автомобилей. В частности, сервисные кампании смогут быть не только добровольными, но и принудительными, а дефекты будут делиться на несколько классов.

Предлагается также отделять степень опасности от потенциальных неисправностей при помощи цвета: в зависимости от угрозы для жизни людей либо причинения вреда природе будет присуждаться "зеленый", "желтый" или "красный".

#Porsche