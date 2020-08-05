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05.08.2020 19:20
Рубрика: Легковые авто

Продажи электромобилей в период пандемии снизились на 18%

Текст: Светлана Ментюкова
За первую половину 2020 года россияне купили на 18% электромобилей меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат"
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover
Jaguar I-Pace установил в России рекорд пробега на одной зарядке

"За шесть месяцев жители нашей страны стали обладателями 121 нового электрокара. Это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года (147 штук). Более 40% от этого объема пришлось на модель Nissan Leaf, которая за полгода разошлась тиражом в 49 экземпляров", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что продукции американской марки Tesla за тот же период в России было продано 36 единиц, в том числе 19 - Model X, 16 - Model 3 и 1 - Model S. Электрокроссоверов Jaguar I-Pace - 28 штук.

"Каждый четвертый новый электрокар был куплен в Москве (31 шт.). Жители Приморского края приобрели 14 таких транспортных средств, Подмосковья - 11. В Краснодарском крае за 6 месяцев на учет встало 8 новых электромобилей, а в Новосибирской и Свердловской областях - по 5. В других регионах РФ эти показатели ниже", - отмечают аналитики "Автостата".

Как сообщалось ранее, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, начало серийного выпуска первого российского электромобиля Zetta из-за пандемии было перенесено на конец 2020 года. Производство отечественных электрокаров планируют запустить в Тольятти, в том числе, на экспорт.

По итогам 2019 года в России было продано всего 353 новых электромобиля. Сегмент считается одним из самых быстрорастущих в мире. По прогнозам экспертов, бум продаж электромобилей и гибридных версий авто начнется с 2022 года.

#авто #электромобили