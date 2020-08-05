Продажи электромобилей в период пандемии снизились на 18%

"За шесть месяцев жители нашей страны стали обладателями 121 нового электрокара. Это на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года (147 штук). Более 40% от этого объема пришлось на модель Nissan Leaf, которая за полгода разошлась тиражом в 49 экземпляров", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что продукции американской марки Tesla за тот же период в России было продано 36 единиц, в том числе 19 - Model X, 16 - Model 3 и 1 - Model S. Электрокроссоверов Jaguar I-Pace - 28 штук.

"Каждый четвертый новый электрокар был куплен в Москве (31 шт.). Жители Приморского края приобрели 14 таких транспортных средств, Подмосковья - 11. В Краснодарском крае за 6 месяцев на учет встало 8 новых электромобилей, а в Новосибирской и Свердловской областях - по 5. В других регионах РФ эти показатели ниже", - отмечают аналитики "Автостата".

Как сообщалось ранее, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, начало серийного выпуска первого российского электромобиля Zetta из-за пандемии было перенесено на конец 2020 года. Производство отечественных электрокаров планируют запустить в Тольятти, в том числе, на экспорт.

По итогам 2019 года в России было продано всего 353 новых электромобиля. Сегмент считается одним из самых быстрорастущих в мире. По прогнозам экспертов, бум продаж электромобилей и гибридных версий авто начнется с 2022 года.