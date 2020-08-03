Названы сроки запуска производства первых электромобилей в России

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в конце этого года. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

"До конца года должны завершиться все сертификационные процедуры. А в финале 2020-го уже можно будет стартовать с серийным продуктом. В перспективе рассматривается и экспорт данных машин", - цитирует главу ведомства ТАСС.

По словам министра, в конце августа экспертный совет Фонда развития промышленности рассмотрит вопрос о дополнительных инвестициях в проект в размере 100 миллионов рублей. Первый российский электромобиль - Zetta - будет серийно выпускаться в Тольятти. Это компактная трехдверная машина с электроприводом. Предусмотрено несколько комплектаций, от которых будет зависеть расстояние, которое Zetta сможет проехать без подзарядки - от 200 до 560 километров. Максимальный объем планового производства - 15 тысяч электромобилей в год.