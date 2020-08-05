560 нарушений ПДД: в Москве задержали водителя-рецидивиста

Сотрудники ДПС, дежурившие на столичной улице Зеленоградской и остановившие подозрительный Mercedes-Benz, и не предполагали, что станут причастны к одному из громких рекордов в сфере дорожного движения.

Водитель автомобиля заметно нервничал и казался нетрезвым, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Когда же полицейские стали оформлять протокол, выяснилось, что перед ними - злостный нарушитель ПДД.

За первые семь месяцев 2020 года рецидивист за рулем успел совершить 560 правонарушений. То есть, грубо говоря, каждый месяц он 80 раз попадался на несоблюдении ПДД. И это, что называется, под камеру. Более того - молодой человек еще и не оплачивал штрафы. Жаль, что общая сумма задолженности не указана - вероятно, она тоже получилась внушительной.

"Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОМВД России по району Ховрино. Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности", - сообщает столичное управление ГИБДД.

Фамилия нарушителя не называется. Известно лишь, что это 22-летний приезжий из ближнего зарубежья. В его отношении составлено 189 административных протоколов по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

И все-таки это не рекорд. Как недавно писала "РГ", в июле инспекторы задержали 35-летнюю москвичку, за которой числились 1076 нарушений на общую сумму более миллиона рублей. В том случае у рецидивистки эвакуировали автомобиль, передав его службе судебных приставов.