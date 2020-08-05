Яхта "Сибирь", совершающая кругосветную экспедицию под флагом "Российской газеты", отправилась в рейс памяти, посвященный 75-летию Победы. На пути от Архангельска до Салехарда яхтсмены сделают остановки в местах гибели советских кораблей, почтут память героев-моряков, защищавших арктические рубежи Родины.

Арктические моря встретили "Сибирь" встречными ветрами и высокой волной. Но яхтсменов, преодолевших на подходе к Антарктиде пролив Дрейка, этим уже не удивить.

- Наш маршрут лежит через Северный морской путь. Остановки сделаем в местах самых кровопролитных сражений советских кораблей. В честь героев-моряков под гимн России спустим на воду венки, - сообщил "РГ" капитан "Сибири" Сергей Щербаков. - Всего взяли на борт семь венков.

В скорбном списке - пограничный корабль СКР-27 "Жемчуг", затонувший после попадания торпед немецкой подлодки в Белом море 1 августа 1941 года. Весь экипаж (61 моряк) погиб. В октябре в районе Терско-Орловского маяка подорвался на мине сторожевик СКР-11, погибло 42 человека. В ноябре у островов Острые Лудки вражеская подлодка потопила тральщик Т-889. 25 июля 1943 года от взрыва мины в Печорской губе погиб экипаж тральщика Т-904. 30 июля торпеда попала в кормовую часть тральщика Т-911, погибло 28 моряков. 28 сентября в проливе Югорский Шар затонул сторожевой катер СКА-510.

Одну из остановок сибиряки сделают на острове Белый, где находится братская могила арктического конвоя БД-5. Трагедия, произошедшая в августе 1944 года и унесла 378 жизней. Судьба 51 человека неизвестна.

3 сентября экспедиция прибудет в Салехард, где примет участие в праздновании 75-летия окончания Второй мировой войны. По итогам арктического похода архангельские кинематографисты снимут документальный фильм.