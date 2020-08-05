В Ингушетии задержаны двое подозреваемых в убийстве росгвардейца

В Ингушетии задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве сотрудника Росгвардии. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Всего преступников было трое. Удалось установить личности двух подозреваемых, после чего они были задержаны. Это местные жители. С задержанными сейчас работают следователи.

Напомним нападение на 32-летнего сотрудника Росгвардии произошло 28 июля на окраине села Яндаре. Правоохранитель находился в своем автомобиле, когда трое преступников произвели в него несколько выстрелов, в результате чего он погиб на месте. Нападавшие забрали его табельное оружие и скрылись.

Уголовное дело расследуется по нескольким статьям УК РФ: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору, хищение оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору.