В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца

Следствию удалось установить личности двух мужчин, расстрелявших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По словам собеседника агентства, сейчас устанавливается местонахождение убийц. Нападение на 32-летнего сотрудника Росгвардии произошло 28 июля на окраине села Яндаре. Правоохранитель находился в своем автомобиле, когда трое преступников произвели в него несколько выстрелов, в результате чего он погиб на месте.

Уходя с места преступления, убийцы захватили табельное оружие. По горячим следам сотрудники правоохранительных структур нашли замаскированный блиндаж, в котором предположительно укрывались преступники.