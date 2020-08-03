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03.08.2020 18:37
Рубрика: Происшествия

В Ингушетии установили личности двух убийц росгвардейца

Текст: Тимур Алиев (Магас)

Следствию удалось установить личности двух мужчин, расстрелявших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

Фото: РИА Новости
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По словам собеседника агентства, сейчас устанавливается местонахождение убийц. Нападение на 32-летнего сотрудника Росгвардии произошло 28 июля на окраине села Яндаре. Правоохранитель находился в своем автомобиле, когда трое преступников произвели в него несколько выстрелов, в результате чего он погиб на месте.

Уходя с места преступления, убийцы захватили табельное оружие. По горячим следам сотрудники правоохранительных структур нашли замаскированный блиндаж, в котором предположительно укрывались преступники.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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