Почему на лжеработников ЖКХ не находят управ

В прошлом году еще одно похожее дело рассматривала городская антимонопольная служба.

К слову, суд и УФАС заставляли фирмы-двойники менять названия по причине недобросовестной конкуренции. К работе самих фирм претензий не было: это легальные ООО с юридическим адресом, реквизитами. Хотят граждане у них заказывать газовое оборудование и его ремонт, на здоровье.

В то же время в Петербурге достаточно много других фирм, сотрудники которых также представляются работниками городской газораспределительной организации, и после их визитов граждане лишаются крупных сумм.

В минувшие выходные двух таких лжегазовиков задержали полицейские. Один деятель обокрал пенсионерку на Варшавской, когда осматривал квартиру для установки газовой плиты, второй пришел консультировать пенсионерку на улице Шелгунова, взял с нее 30 тысяч рублей за ремонт и пропал.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, в отношении этих мужчин возбуждены уголовные дела. Сейчас граждане находятся под подпиской о невыезде, сотрудники полиции выясняют, в каких фирмах они работали и как в принципе попали в квартиры к пенсионерам.

Единственный способ понять, кто стучится в дверь,— это звонок на горячую линию 004

Обман происходит не только с газовым оборудованием. Накануне на улице Каховского полицейские задержали лжесантехника. Уроженец Республики Тыва ходил по квартирам и продавал фильтры для воды, предлагал услуги по их установке, а также входил в доверие к пожилым людям. После задушевного разговора с лжесантехником одна из пенсионерок лишилась 120 тысяч рублей. Молодой человек сообщил пожилой женщине, что он не только отличный сантехник, но и первоклассный адвокат, который может помочь разрешить ее давнюю юридическую проблему.

Вопрос псевдосантехников и лжегазовиков в Петербурге стоит остро. Разного рода аферисты, не стесняясь, маскируются под работников "Водоканала" и "Петербурггаза". Иногда для полного сходства даже надевают форму, похожую на ту, что носят работники легальных служб.

Проблема в том, что, в отличие от ООО, использующих схожие с коммунальными службами названия, здесь никаких превентивных мер не принять. Лжекоммунальщиков задерживают, уже когда преступление совершено.

- У нас в стране нет запрета на деятельность коммивояжеров, то есть в том, что люди ходят по квартирам и продают ножи, фильтры или газоанализаторы, нет ничего противозаконного. Преступление начинается в момент, когда эти люди начинают представляться сотрудниками уполномоченной организации (хотя их никто ни на что не уполномочивал) и заявляют, что установка этих приборов обязательна, - говорит юрист Сергей Царев.

Пока единственный способ понять, кто стучится в дверь, настоящий специалист или лжекоммунальщик, - это звонок на горячую линию. Но число обращений очень скромное. Например, в "Водоканале" посчитали, что с сентября прошлого года по февраль нынешнего на единый номер 004 поступило 45 обращений с жалобами на псевдосантехников. Для пятимиллионного города это капля в море.