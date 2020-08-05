Российские и белорусские журналисты оценили культурный и научный потенциал Карелии

Более тридцати журналистов ведущих российских и белорусских СМИ стали участниками недельного пресс-тура "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Помимо деловой части программы, которая была приурочена к рабочей поездке в Карелию Госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, журналисты посетили музей-заповедник "Кижи", Валаамский Спасо-Преображенский мужской монастырь, горный парк "Рускеала", а также встретились с представителями Национальной культурной автономии белорусов в Карелии.





Есть такие проекты

Из-за коронавируса тур имел свои особенности: накануне поездки журналисты сдали тест на коронавирус, а все встречи в Карелии проходили исключительно в масках. Для Григория Рапоты это была первая рабочая поездка в российские регионы.

Отвечая на вопрос "СОЮЗа",­ почему была выбрана именно Карелия, Госсекретарь отметил, что республику с Беларусью связывают многолетние экономические, социальные и культурные отношения. К тому же белорусы в Карелии - третья по численности нация. По словам Григория Рапоты, у Союзного государства достаточно идей и солидный потенциал для реализации совместных проектов. Таких как проект высокоскоростной железной дороги между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск, Варшаву и Берлин. Ждут своего часа и разработки по арктической тематике, совместные союзные программы...

Глава Карелии Артур Парфенчиков в качестве примера привел создание на базе Онежского тракторного завода предприятия "Амкодор-Онего", которое реализует инвестиционный проект по созданию высокотехнологичной лесозаготовительной техники.

На Онежском тракторном заводе Григорий Рапота и журналисты осмотрели харвестеры и форвардеры. "Харвестеры валят лес, дороги им практически не нужны. Форвардеры идут следом, они собирают бревна и доставляют их за 5-8 километров к трассе, - выступил в роли гида гендиректор "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич. - Комплект из харвестера и форвардера стоит порядка 40 млн российских рублей. А у иностранцев - более 70 миллионов". По словам гендиректора завода, их техника не уступает западным аналогам. Что же касается инновационной начинки, то благодаря ей по ходу заготовки информация о каждом стволе сразу же поступает в систему учета. Так что "черным лесорубам" здесь делать нечего.

В Карелии белорусы - третья по численности нация. Даже глава региона - наполовину белорус

"Будущее - в реализации таких совместных проектов. Интеграции без этого не будет. Можно создать какое угодно правовое поле, но если оно не подтверждается реальными проектами, то становится пустышкой, - отметил Григорий Рапота. - Нужны проекты, подобные строительству Белорусской атомной электростанции, заводу "Амкодор-Онего", транспортным артериям... Совместная созидательная деятельность формирует то, без чего Союзное государство не построить".

Научный подход

Любой большой проект невозможен сегодня без тщательной экологической экспертизы. Эту проблему, а также перспективы совместных разработок обсудили участники "круглого стола" в Карельском научном центре РАН. Заседание прошло в онлайн-формате подключением коллег из РАН и НАН Беларуси. Открывая "круглый стол", Григорий Рапота отметил, что у ученых Беларуси и России сложилось тесное сотрудничество, однако с Карельским отделением оно особенное.

О взаимодействии двух академий рассказал вице-президент РАН Андрей Адрианов. Он отметил, что для таких близких соседей, как Россия и Беларусь, вопрос экологической безопасности носит транс­граничный характер. По мнению академика, проблемы экологической безопасности приобретут особую остроту уже в ближайшем будущем.

Заместитель председателя президиума НАН Беларуси Александр Кильчевский заметил, что Карелия и Беларусь очень похожи: и там и там прекрасная природа, леса, разно­образие флоры и фауны - и все это можно использовать при совместных научных исследованиях. Российские и белорусские ученые представили целый ряд интересных презентаций.

Особое внимание на "круглом столе" было уделено проблеме воспроизводства карельской березы.

"Наука заслуживает большего внимания, - заявил по окончании "круглого стола" Григорий Рапота. - Сегодня много говорилось о природе, экологии, о сотрудничестве России и Беларуси. И мне кажется, что это очень важная тема. Курс экологической грамотности должны пройти все представители бизнеса и государственной службы. Чтобы при рассмотрении крупных проектов они имели представление о последствиях - о том влиянии на природу, которое все это может оказать".

Все извивы березки

Экспериментальная площадка Института леса Карельского научного центра РАН - еще одна остановка в программе. Здесь выращивают уникальную карельскую березу. На первый взгляд, деревце не очень-то и привлекательное: стволы порой сильно скручены, с большими наростами. Ну совсем не стройная красавица. Однако...

"После обработки древесина приобретает очень красивый цвет - от кремового до темно-желтого, с коричневыми вкраплениями и рисунком, напоминающим мрамор, - демонстрирует дерево в разрезе младший научный сотрудник института Оксана Серебрякова. - Древесина карельской березы имеет не только неповторимый узорчатый вид, но и отличается высокой прочностью, твердостью и устойчивостью к гниению".

По словам ученого, эту березу в естественных условиях можно встретить не так часто, она не образует рощи, а растет малыми группами. Одним из редких мест, где хорошо растут карельские березы, является Беларусь. "В 2013 году мы побывали в Беларуси, где изучали условия произрастания деревьев, - рассказала Оксана Серебрякова. - Коллеги подарили нам семенной материал. Мы его сразу высадили у себя и теперь ведем пристальное наблюдение за развитием деревьев". Получается, что у нас в Беларуси и России дружат даже березы!

Туризму быть

В России и Беларуси активно развивается внутренний туризм. Карелия имеет в этом плане огромный потенциал, она могла бы стать крайне интересной не только для российских, но и для белорусских туристов. Это отметил и Госсекретарь Союзного государства. "Я считаю, что наш север с туристической точки зрения сильно недоис­пользован, - сказал Григорий Рапота. - В любом случае туризм - предмет нашего интереса". Григорий Алексеевич обратил внимание на то, что Россией и Беларусью подписано двухстороннее соглашение о взаимном признании виз, которое могло бы способствовать развитию туризма.

Глава Карелии Артур Парфенчиков уверен, что республика может стать туристической меккой. Причем зимний туризм может быть даже более востребован, чем летний. Кстати, в столице Карелии Петрозаводске иногда можно увидеть северное сияние.

Журналисты также побывали в Кижах, на Валааме, в горном парке "Рускеала". Природа здесь действительно уникальная: прозрачные озера, голубые леса... Но насколько эти прелести доступны, в том числе по цене?

Билет экономкласса из Москвы до Петрозаводска в один конец обойдется в 6-6,5 тысячи российских рублей. Можно добраться до аэропорта Санкт-Петербурга, а уже оттуда до Петрозаводска на самолете, поезде, электричке или машине. В Петрозаводск есть также прямые рейсы из Симферополя - цена одного билета - около 7,5 тысячи рублей.

Чтобы побывать на Валааме, семье из трех человек нужно выложить около 12 тысяч рублей: билет на автобус до Сортавалы стоит 800 рублей, затем надо пересесть на "Метеор" (альтернативы нет) - билет в оба конца еще примерно три тысячи рублей. Чтобы посетить горный парк "Рускеала", из Петрозаводска надо опять же добраться до города Сортавала (три часа в пути), а затем пересесть на ретро-поезд или такси, чтобы проехать оставшиеся 37 километров. Вход в парк стоит всего 350 рублей, однако если вы захотите посетить пещеру, то надо будет дополнительно заплатить еще по полторы тысячи рублей с каждого. Словом, поездка влетит в копеечку. Вся надежда - на поддержку внутреннего туризма со стороны государства.

Для белорусов добраться сюда еще сложнее - прямого сообщения с Петрозаводском нет. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на встрече с Госсекретарем Союзного государства о том, что есть задумка открыть регулярное пассажирское авиасообщение между Петрозаводском и Минском. Григорий Рапота выразил готовность оказывать всяческое содействие и поддержку для продвижения проекта с белорусской стороны.