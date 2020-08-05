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05.08.2020 18:11
Рубрика: Общество

В Сочи с начала года медведи 50 раз выходили к людям

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
С начала 2020 года специалисты Сочинского национального парка Сочи зафиксировали около полусотни случаев выхода Кавказских бурых медведей к людям. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка

"Медведь - это дикий зверь, и нападает, даже находясь в неволе, - говорится в сообщении. - Нельзя подходить близко к нему, кормить, поить, пытаться погладить. Дикое животное, тем более медведь, видя перед собой объект, который может достать, считает ее потенциальной добычей и нападает. А на короткой дистанции между медведем и добычей он делает резкий выпад и может достигать скорости 60 километров в час".

Фото: vk.com
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Медведь, который около восьми часов утра в минувшую пятницу вышел на пост ГАИ "Магри" - единственные автомобильные ворота Сочи - вызвал в сети бурю эмоций. Он оказался старым, судя по стертым зубам и облезлой шкуре, и больным бешенством или пораженным трихинеллами (паразитическими круглыми червями), но агрессии не проявлял, хотя у него и было нехарактерное для дикого животного поведение. Зверя отпугнули, а в течение получаса он умер своей смертью.

Как уточнила "РГ" заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Кавказского государственного природного биосферного заповедника Ольга Пегова, в Сочи случаи выхода диких медведей к людям участились с прошлого года.

- Это связано с тем, что на горных приютах туристы оставляют мусор с остатками пищи, - отметила она. - В сочинском поселке Красная Поляна обитают Кавказские бурые медведи, которые на 90 процентов - вегетарианцы, зачастую им полностью хватает продуктов леса - ягод, грибов и других. При встрече с медведем нельзя убегать, можно закричать. Если зверь не болен и не ранен, то он уйдет сам.

Кстати, в Кавказском заповеднике медведи в вольере не содержатся из-за сложностей, связанных с обеспечением безопасности.

Например, в единственном сочинском зоопарке, расположенном на территории одного из санаториев, живет гималайский медведь. Он весит до 80 килограммов и меньше Кавказского бурого медведя в три раза.

По словам зоологов, медведи склонны к побегу, они опасные хищники - их когти примерно пять-семь сантиметров в длину. Для сравнения: даже у тигров весом в три центнера они меньше. В неволе медведи должны содержаться в закрытой на замок двойной клетке, которую постоянно нужно проверять на прочность. Также вольер должен иметь дополнительные помещения - тамбур и отсидку.

Фото: iStock
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Напомним, накануне около 18.00 на базе отдыха в микрорайоне Дагомыс Лазаревского района Сочи два диких медведя, находясь в вольере, насмерть задрали 11-летнего мальчика. Медведей пришлось застрелить. По словам местных жителей, они содержались там при мерно десять лет.

Прокуратура края организовала проверку причин и условий, а СУ СК по Кубани возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В Сочи клетка с медведями на частной территории не единичный случай. Местные жители помнят вольер с хищниками на горе Большой Ахун рядом с кафе. Как правило, их появление нелегально, и возникают они стихийно как акт доброй воли - случаи счастливого спасения больного или подстреленного хищника из леса.

После трагедии на курорте проверят все базы отдыха, особенно открытые комплексы у рек, озер и в горах. Кроме того, власти обещали усилить меры за безнадзорным нахождением детей на улицах.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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