Водитель не спал: СК сделал первые выводы о ДТП с девятью жертвами в Крыму

Расследование уголовного дела о ДТП с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter с девятью погибшими, произошедшего 31 июля на трассе "Таврида", позволило выявить шокирующие подробности, свидетельствующие о грубых нарушениях транспортной безопасности перевозчиком. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым.

Первое, что удалось установить следователям с помощью автотехнической экспертизы - это скорость микроавтобуса - более 100 километров в час в момент столкновения, что не оставило шансов заснувшему водителю и восьми его пассажирам. Разрешенная скорость на участке трассы под Белогорском, к слову - 90 километров в час.

Также удалось выяснить, что накануне трагедии микроавтобус под управлением 48-летнего жителя Нижнегорского района Крыма выехал в 14 часов с территории полуострова в Краснодарский край, а 31 июля в 2 часа 22 минуты микроавтобус уже пересек Крымский мост, двигаясь в обратном направлении. Это зафиксировали видеокамерами системы "Поток".

- Это обстоятельство свидетельствует о том, что водитель надлежащим образом не отдыхал, и мог находиться в утомленном состоянии и заснуть за рулем, - настаивают в СК. - Также установлено, что в ночь автокатастрофы индивидуальный предприниматель оказывал услуги перевозки пассажиров и багажа, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

ГСУ СК РФ продолжает расследование дела по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц. Дело, возбужденное сразу после ДТП в МВД по РК по части 5 статьи 264 УК РФ также передано в СК. А прокуратура РК, Минтранс РК, Инспекция по труду ГИБДД проведут свои проверки на предмет транспортной безопасности на предприятии-перевозчике ИП Донец.

- Сейчас следствие отрабатываются три основные версии, - уточнили в СК. - Первая - несоблюдение организатором перевозки условий труда и отдыха водителя. Вторая - неисполнение им требований по инструктажу, стажировке, обучению, аттестации водителя. Третья - необеспечение организатором перевозки технической исправности автомобиля. По предварительным данным, непосредственной причиной ДТП стало нарушение водителем микроавтобуса правил дорожного движения.

Напомним, 31 июля около 5 часов микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315CDI, следуя из Краснодара в Симферополь, в районе села Русаковка Белогорского района на скорости протаранил "КамАЗ" с прицепом. В салоне микроавтобуса находились 18 человек, из которых восемь пассажиров и водитель получили травмы, несовместимые с жизнью.