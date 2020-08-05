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05.08.2020 14:00
Рубрика: Происшествия

На Урале передано в суд дело о "копеечной" аренде подземных переходов

Текст: Михаил Пинкус

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о передаче частнику подземных переходов на главной городской площади. За халатность при использовании муниципального имущества придется отвечать теперь уже бывшему директору МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина", сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

Обвиняемому во взятках экс-мэру Челябинска продлили домашний арест

- По данным следствия, в период с 2018 по 2019 годы обвиняемая, вследствие недобросовестного отношения к должностным обязанностям, без проведения торгов на заведомо невыгодных условиях заключила с коммерческой организацией договор аренды муниципального имущества - подземного перехода под площадью Революции, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Своими преступными действиями она причинили ущерб муниципальному учреждению на сумму более 4,9 миллиона рублей.

Как уже сообщала "РГ", в апреле 2018 года распоряжением мэрии муниципальная преференция на аренду подземных переходов, закрепленных за МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина", была предоставлена некому ООО "Лоция" - фирме с уставным капиталом 10 тысяч рублей и одним "среднесписочным" сотрудником. Договор заключили без проведения торгов и сразу на четыре года и 11 месяцев. После чего "ооошка" начала собирать деньги с владельцев расположенных под землей торговых киосков и вносить за это в бюджет символическую плату - 94,1 тысячи рублей в месяц. При этом поступления в бюджет сократились в три раза, упав по сравнению с 2016-2017 годами с 12,2 до 4,1 миллиона рублей. Полученных от аренды средств не хватило даже на ремонт, который, по данным того же МАУ, обошелся в сумму свыше шести миллионов.

В ответ на запрос "РГ" руководитель МАУ сообщила, что преференцию частной лавочке предоставили "в установленном законодательством порядке".

В Челябинске возбуждено уголовное дело о передаче в аренду переходов

Однако при рассмотрении дела в УФАС региона каких-либо обоснований этой сделки представить не смогла. А позже и прокуратура пришла к выводу, что ни у органа местного самоуправления, ни у его дочернего учреждения в лице МАУ их попросту не было.

Первоначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц мэрии Челябинска и МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина". Их действия квалифицировали по статье о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

Однако позже следствие пришло к выводу, что вина в разбазаривании муниципального имущества лежит исключительно на бывшем директоре МАУ, проявившем халатность при исполнении должностных обязанностей.

Теперь бывшей чиновнице грозит наказание в виде штрафа на сумму до 120 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ и вплоть до трехмесячного ареста.

Материалы следствия направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией

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