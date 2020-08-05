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05.08.2020 18:33
Рубрика: В мире

"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте

Текст: Николай Грищенко

Последствия взрыва в торговом порту Бейрута опубликованы компанией "Роскосмос". Снимки сделаны с космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В".

Фото: Anwar AMRO / AFP
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На официальной странице госкорпорации в Twitter опубликованы фотографии столицы Ливии до и после взрыва.

Для понимания масштаба трагедии на снимках обозначен эпицентр взрыва. В результате на фотографиях можно увидеть, что целые кварталы оказались сметены ударной волной.

Напомним, что мощный взрыв произошел 4 августа в одном из складских помещений порта. По одной из версий, трагедия произошла из-за детонации хранившихся на складе 2700 тонн аммиачной селитры.

По официальным данным, в результате взрыва погибли 113 человек и свыше 4000 травмированы.

В мире Ближний Восток Ливан Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство "Роскосмос" Взрыв в порту Бейрута

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