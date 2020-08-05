"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте

Последствия взрыва в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Фотография с российского спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» pic.twitter.com/JW5A6J4fy0 — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 5, 2020

Последствия взрыва в торговом порту Бейрута опубликованы компанией "Роскосмос". Снимки сделаны с космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Канопус-В".

На официальной странице госкорпорации в Twitter опубликованы фотографии столицы Ливии до и после взрыва.

Для понимания масштаба трагедии на снимках обозначен эпицентр взрыва. В результате на фотографиях можно увидеть, что целые кварталы оказались сметены ударной волной.

Напомним, что мощный взрыв произошел 4 августа в одном из складских помещений порта. По одной из версий, трагедия произошла из-за детонации хранившихся на складе 2700 тонн аммиачной селитры.

По официальным данным, в результате взрыва погибли 113 человек и свыше 4000 травмированы.