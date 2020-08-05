В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России

С аэродрома в Жуковском вылетел Ил-76 МЧС России с гуманитарным грузом для Ливана.

По сообщению пресс-службы МЧС, это уже третий по счету борт, который вылетел сегодня рейсом на Бейрут. Ранее в ливанскую столицу отправились Ил-76 и "Суперджет-100". Они стартовали практически одновременно. На борту "Сухого" полетели семь человек личного состава, 19 специалистов Центроспаса и два ведомственных психолога.

Напомним, мощный взрыв произошел 4 августа в одном из складских помещений порта. По одной из версий, трагедия произошла из-за детонации хранившихся на складе 2700 тонн аммиачной селитры.

По официальным данным, в результате взрыва погибли 113 человек и свыше 4000 травмированы.