В Instagram появится аналог TikTok

Социальная сеть Facebook объявила о запуске нового сервиса в Instagram - Reels. Американская компания надеется, что он сможет составить конкуренцию TikTok.

"Сегодня мы представляем Instagram Reels - новый сервис для создания и просмотра коротких развлекательных видео в Instagram", - сообщается в официальном заявлении компании.

Facebook отмечает, что видео в Instagram Reels могут быть как доступным для всех, так и приватными. Для этого необходимо выбрать соответствующие настройки в меню. Длительность видео ограничена 15 секундами. При его создании автор может использовать дополнительные эффекты и выбрать музыку из каталога треков.

В США TikTok обвиняют в том, что приложение передает данные китайским властям. Президент Дональд Трамп заявил, что если китайское приложение не будет передано какой-либо американской корпорации до 15 сентября, то его заблокируют. В настоящее время компания Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok.