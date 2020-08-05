В Сибири открылась уникальная музейная выставка

В экспозиции - документы, фотографии, личные вещи, а в мультимедийном комплексе - воспоминания сотрудников театра, их детей и музыка из спектаклей.

"Живы и веселы" - это международный медиамузейный проект, на создание которого ушло более двух лет. Те, кто принял участие в сборе материалов и экспонатов, проживают по всему миру.

А началось все с того, что однажды координатор проекта Артем Готлиб (бывший сотрудник Новосибирского краеведческого музея, сейчас работает в Москве) в одном документальном фильме, который демонстрировался в Музее синагоги на Большой Бронной, услышал о театре. О нем рассказывал композитор Оскар Фельцман.

В интервью Оскар Борисович вспоминал, что обращался к еврейской музыке, писал для БелГОСЕТа. Знаменитый композитор в годы войны жил в Новосибирске, работал в театре (в 1941 году О.Б. Фельцман был эвакуирован в Новосибирск, где в возрасте 20 лет стал секретарем Сибирского отделения Союза композиторов СССР).

- Эта история еще раз подтверждает, как мы быстро все забываем. Всего-то прошло 70-80 лет. И это касается не только этой конкретной истории в жизни молодого Новосибирска, - говорит Артем Готлиб. - Поэтому мы с директором Новосибирского краеведческого музея Андреем Шаповаловым решили, что важно рассказать об этой совершенно забытой странице из жизни Новосибирска, о которой здесь не осталось никаких источников. Важно вернуть память о произведениях и людях, которые работали в театре в годы войны.

Этим музейный сотрудник поделился со своей бабушкой. Она сказала, что, конечно, знает о БелГОСЕТе, ходила на его спектакли. И более того, актеры и руководители театра бывали в ее доме, а местные газеты писали рецензии, несмотря на то что постановки шли на идише, это не мешало новосибирцам понимать спектакли, радоваться и плакать.

Благодаря гранту Российского еврейского конгресса началась работа над международным музейным проектом. В Новосибирске нашлись лишь документы, связанные с хозяйственной деятельностью театра. К поискам подключились музеи и архивы в Москве, Беларуси, Литве. Неоценимую помощь оказала проживающая сейчас в Германии историк- искусствовед Инна Герасимова, которая долгие годы занималась ­изучением истории Белорусского государственного еврейского театра. Оказалось, что в Литовском государственном архиве литературы и искусства есть фонд Виктора Головчинера, который в те годы был художественным руководителем и режиссером театра.

- Там мы обнаружили любопытный альбом - список спектаклей художника Александра Константиновского, которые как раз шли в Новосибирске, - делится Артем Готлиб. - Очень много материалов предоставил Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства. Именно там хранится клавир Льва Литвинова (Гуревича) - режиссера, актера театра, очень музыкального человека. На основании этого клавира учащиеся и педагоги Новосибирской музыкальной консерватории имени М.И. Глинки сделали аранжировку для Камерного оркестра.

Благодаря таланту современного композитора Андрея Молчанова удалось восстановить, переосмыслить и представить новосибирской публике другие музыкальные произведения Льва Литвинова, объединенные в "БелГОСЕТ-сюите". В исполнении шансонье Псоя Короленко и музыкантов Брасс-квинтета "54" получили новое звучание представленные на выставке песни композиторов, сотрудников театра Якова Розенфельда и Самуила Полонского. Кстати, под руководством композитора Полонского при БелГОСЕТе был создан сводный хор, который исполнял песни на идише, русском, белорусском языках в том числе на фронте. В 1942 году Полонский написал музыку к "Песне лунинцев", посвященной подвигу сибирских железнодорожников.

- Все люди, к которым мы обращались, относились с большой теплотой и желанием помочь. Очень много воспоминаний мы перевели в мультимедиа, понимая, что на выставке мало кто будет их читать. Теперь человек, находящийся в любой стране, может открыть страницу на сайте НГКМ и ознакомиться с материалами. Сейчас границы стираются, и можно делать без больших вложений международные проекты, проводить конференции по "зуму", - говорит Артем Готлиб.

Выставку сделали передвижной. Авторы проекта надеются, что после открытия границ, перекрытых из-за коронавируса, они смогут показать ее не только в Москве, а также в Беларуси, Израиле и других странах.

…Один из спектаклей БелГОСЕТа, поставленный в Новосибирске, назывался "Лэбэдик ун фрэйлех" ("Живы и веселы"). Работники театра жили и выходили на сцену, выступали в колхозном поле или на фронте перед бойцами только для того, чтобы их зрителям на душе стало хоть чуточку легче, чтобы они ощутили, что, несмотря ни на что, люди все еще живы и впереди непременно - Победа.

К слову

В Новосибирске за первый год работы БелГОСЕТ смог восстановить свой репертуар. В 1942 году были заново поставлены классические спектакли "Бар-Кохба", "Тевье-молочник", "Цвей кунилемлех", "Гершеле Острополер", "Колдунья", "Заколдованный портной". Актеры сами шили костюмы, участвовали в создании декораций и бутафории, главный дирижер театра Соломон Эммерман по памяти восстанавливал партитуры, так как в эвакуацию в Новосибирск ничего не успели с собой взять.

C мультимедийной выставкой можно ознакомиться на сайте Новосибирского краеведческого музея в разделе "Проекты": https://youmuseum.ru.