Audi обновила кроссовер e-tron и сделала на него экстремальную скидку

Компания Audi попала с кроссовером e-tron и его кросс-версией e-tron Sportback в точку: модель на ура расходится в Норвегии и США, и, если брать общую статистику продаж, то спрос за январь июнь 2020 года вырос почти на 87%. В Audi решили укрепить позиции своей "электрички".

Для рынка США провели ревизию комплектаций семейства Audi e-tron. У кроссоверов появилась новая начальная версия исполнения Premium, которая отличается от прежней "базы" отсутствием пакета S line и возможностью заказа опционального пакета электронных ассистентов. Это позволило сбить с цены почти 9 000 долларов.

Таким образом, купить Audi e-tron можно от 65900 долларов, e-tron Sportback - от 69100 долларов. И это без учёта государственной субсидии, которая составляет 7500 долларов.

Audi e-tron 2021 модельного года получил обновлённое программное обеспечение, благодаря чему увеличился пробег на одной зарядке примерно на 30 км - до 357 км (по циклу EPA). Запас хода у кросс-купе остался прежним - 350 км (EPA).

Фото: Пресс-служба Audi.

Номинальная мощность полноприводных e-tron с электромотором на каждую ось составляет 360 л.с. (560 Нм). В течение минуты можно "бустить", увеличивая мощность силовой установки до 408 л.с. Ёмкость тяговой батареи составляет 95 кВт∙ч, и по этому параметру электрокроссовер Audi впереди Mercedes-Benz EQC и Jaguar I-Pace, которые укомплектованы аккумуляторами на 80 и 90 кВт∙ч соответственно.

В России продажи Audi e-tron стартовали в июне 2020 года, модель оказалась не дороже британского Jaguar I-Pace и доступнее Tesla Model Y.