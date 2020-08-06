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06.08.2020 15:32
Рубрика: Легковые авто

Еще один американец купил Lamborghini на "ковидные" деньги

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: Пресс-служба Lamborghini. Фото: Пресс-служба Lamborghini.
Фото: Пресс-служба Lamborghini.

Всего неделю назад мы рассказывали об американце, купившем Lamborghini на деньги, полученные от государства для выплаты зарплат сотрудникам во время эпидемии COVID-19. И вот опять: американец, "ковидные" деньги, Lamborghini! Правда, на этот раз пройдоха попадет в тюрьму не из-за Huracan - этот парень грезил кроссовером Urus.

Фото: www.insideevs.com
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29-летний Ли Прайс III из Хьюстона (штат Флорида) подал заявку на получение госпомощи от лица двух компаний - Price Enterprises Holdings и 713 Costruction. В заявке он указал, что у фирм имеются многочисленные сотрудники и проблемы с выплатой заработной платы. Вскоре мошенник получил 1,6 миллионов долларов, которые потратил, помимо "Ламбы", на новенький пикап Ford F-350, часы Rolex, недвижимость и посещение ночных клубов.

А потом к Прайсу пришла проверка, которая выяснила, что никаких сотрудников у него нет, да и генеральный директор одной из фирм умер за месяц до подачи заявки на финансовую помощь.

США считаются одной из наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 стран. На поддержку бизнеса правительство Дональда Трампа выделило 3 триллиона долларов.

#Lamborghini