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06.08.2020 18:01
Рубрика: Легковые авто

Kia рассказала, когда представит в России преемника Optima

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Седан Kia K5 - автомобиль, который приходит на смену четвертому поколению Optima, будет представлен в России в формате интернет-трансляции 10 августа.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Как сообщает пресс-служба корейского бренда, вести мероприятие доверено техноблогеру Валентину Петухову (Wylsacom). В качестве специального гостя приглашен профессиональный автогонщик Михаил Алешин, неоднократный участник и призер гонки "24 часа Ле-Мана".

Онлайн-презентация начнется в 20:00 по московскому времени на канале Kia в Youtube, а также на официальных страницах компании в социальных сетях.

K5 - это новое глобальное название для седана бизнес-класса марки. Решение о смене имени в компании объяснили изменениями в стратегии развития бренда и "новым вектором развития дизайна самой модели".

Фото: Пресс-служба Kia.

Высота автомобиля уменьшилась на 20 мм, длина выросла на 50 мм, ширина осталась прежней. Оснащается новинка атмосферными бензиновыми двигателями 2.0 MPI мощностью 150 л.с. и 2.5 с отдачей в 194 л.с. Первый работает в связке с шестиступенчатым "автоматом", второй - с восьмиступенчатым.

В середине июля Kia объявила, что модель K5 начали собирать в Калининграде на заводе "Автотор". Автомобиль уже стал поступать к дилерам марки, продажи новинки стартуют в ближайшее время.

В настоящее время Kia Optima в России можно купить начиная от 1 364 900 рублей. По предварительной информации, K5 будет стоить минимум 1,6 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Kia.
#Kia