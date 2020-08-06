Land Rover проиграл иск миллиардеру. Копию Defender можно выпускать

Британский концерн Jaguar Land Rover ревностно следит за тем, чтобы никто в мире не посмел выпускать внедорожник, похожий на Defender. Разумеется, автопроизводитель не мог обойти стороной инициативу миллиардера Джеймса Рэтклиффа, который готовит к выпуску Grenadier - внедорожник, вдохновлённый Defender.

Суд отклонил ходатайство Jaguar Land Rover о закреплении за компанией прав на форму Defender. Эксперты вынесли вердикт, согласно которому внедорожник "недостаточно уникален" для того, чтобы он был объектом интеллектуальной собственности.

Конечно, для Jaguar Land Rover такое решение суда стало в буквальном смысле ударом: "Land Rover Defender - культовый автомобиль, являющийся частью нашей истории, нашего настоящего и нашего будущего, - цитирует Bloomberg комментарий компании. - Уникальная форма нашего внедорожника узнаваема и является лицом нашего бренда во всём мире".

Рэтклифф ожидаемо воспринял решение радостно: "Наши планы неизменны, мы продолжаем подготовку к запуску Ineos Grenadier. Он выйдет на рынок в 2021 году".