Предвыборный штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Проявлением откровенной предвзятости назвали действия компании Facebook в отношении президента США Дональда Трампа. Речь идет об удалении из соцсети видео, содержащем фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News. Отвечая на вопрос журналиста, политик заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

Это первый случай, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о коронавирусе, отмечает РИА Новости. Тем временем представитель предвыборного штаба президента США Кортни Парелла заявила, что "правила соцсети распространяются только в одном направлении", намекая на своего шефа.

"Президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу", - пояснила Парелла.