Новости

В Аргентине за сутки зафиксировано рекордное число случаев коронавируса 06:57
Восемь человек стали жертвами пожара в больнице на западе Индии 06:39
Президент Франции отправится в четверг с экстренным визитом в Ливан 06:22
Четвертый самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут 06:03
Предвыборный штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости 05:49
Экс-помощник Обамы по нацбезопасности призвал власти США продлить СНВ-3 05:42
В посольстве России прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации 05:05
В ЕАО началась проверка после обрушения моста на военных учениях 04:57
Спасатели из России, арабских стран и ЕС прибыли на помощь в Ливан 04:46
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа 04:37
В США раскритиковали сроки выдачи результатов тестов на COVID-19 04:11
Вильфанд: Нынешний год в Москве может стать одним из самых дождливых 03:33
В США авиарегулятор предложил оштрафовать Boeing на миллион долларов 03:20
В Мексике сообщили об убийстве второго журналиста за неделю 03:06
Ради экономии Трамп может объявить о выдвижении в президенты из Белого дома 02:39
В Facebook удалили пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19 02:39
США занялись сбором информации о взрыве в Бейруте 02:09
В Мексике детям запретили продавать фастфуд и газировку 02:08
Работодателей попросят оценить качество подготовки выпускников вузов 02:00
На Эйфелевой башне погасили огни в память о погибших в Бейруте 01:54
Более 30 человек пострадали в результате взрыва на митинге в Пакистане 01:43
В Китае две компании приступили к испытаниям на людях вакцины от COVID-19 01:33
Власти Израиля планируют возобновить авиасообщение с 16 августа 01:23
Авиарейсы "в никуда" стали популярны на Тайване на фоне пандемии COVID-19 01:01
Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России 00:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 05:49
Рубрика: В мире

Предвыборный штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятости

Проявлением откровенной предвзятости назвали действия компании Facebook в отношении президента США Дональда Трампа. Речь идет об удалении из соцсети видео, содержащем фрагмент интервью американского лидера телеканалу Fox News. Отвечая на вопрос журналиста, политик заявил, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19".

Цукерберг резко раскритиковал президента США за реакцию на пандемию

Это первый случай, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о коронавирусе, отмечает РИА Новости. Тем временем представитель предвыборного штаба президента США Кортни Парелла заявила, что "правила соцсети распространяются только в одном направлении", намекая на своего шефа.

"Президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу", - пояснила Парелла.

В мире США Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook Пандемия коронавируса COVID-19 Дональд Трамп Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии