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06.08.2020 06:22
Рубрика: В мире

Президент Франции отправится в четверг с экстренным визитом в Ливан

Фото: AFP/Ludovic Marin Фото: AFP/Ludovic Marin
Фото: AFP/Ludovic Marin

Президент Франции Эмманюэль Макрон направится в четверг, шестого августа, с экстренным визитом в Ливан, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в связи с мощным взрывом в Бейруте. Об этом сообщил сам французский лидер в своем Twitter.

Фото: AFP/JOSEPH EID
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"Я направлюсь в Бейрут, чтобы передать народу Ливана послание братства и солидарности от французского народа", - цитирует ТАСС Макрона, который был вынужден прервать свой отпуск из-за ЧП. В ливанской столице он проведет переговоры с президентом республики Мишелем Ауном и премьер-министром Хасаном Диабом.

Французский лидер уже распорядился срочно направить в Ливан специальный отряд спасателей, врачей, а также медикаменты и оборудование. В среду 25 тонн французских гуманитарных грузов были отправлены в Бейрут на трех военно-транспортных самолетах. В ближайшие дни Франция планирует озвучить новые инициативы для оказания помощи Ливану на международном, прежде всего европейском, уровне.

Напомним, мощный взрыв прогремел в порту Бейрута во вторник, четвертого августа. Среди пяти тысяч пострадавших и 20 граждан Франции, которые получили ранения различной степени тяжести. Прокуратура Парижа начала специальное расследование.

По последним данным, в ливанской столице погибли более 135 тысяч человек. В стране объявлен траур. Взрывной волной повреждена половина строений Бейрута, более 300 тысяч человек остались без крова. По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Столица Ливана признана зоной бедствия, в городе на две недели введен режим ЧП.

В мире Европа Франция В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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