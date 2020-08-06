Продажи Kia Seltos в России упали до исторического минимума

Компания Kia опубликовала итоги продаж за июль 2020 года: в прошлом месяце дилеры марки реализовали 18038 автомобилей, и Kia Seltos явно не в числе фаворитов у российского покупателя, если его по количеству проданных экземпляров обошёл даже Soul.

В июле 2020 года Kia Seltos выбрали 555 человек, суммарный объём продаж модели за семь месяцев текущего года составляет 4566 автомобилей. Для сравнения, в прошлом месяце Soul разошёлся тиражом 880 единиц, большой кроссовер Sorento Prime имеет в своём активе 941 покупателя, а Sportage - 3750.

Данных по июню компания не предоставила, опубликовав лишь статистику за второй квартал 2020 года: с апреля по июнь в России было продано 2759 экземпляров Kia Seltos, то есть в месяц в среднем продавали примерно по 920 кроссоверов.

В марте, когда дилерские центры работали ещё в полную силу, Kia Seltos показал самый лучший результат с момента начала продаж 2 марта 2020 года: 1242 автомобиля.

Причины спада продаж модели могут крыться в нескольких факторах: первый, разумеется, - пандемия и ограничения с ней связанные, второй - прекращение продаж Kia Seltos в некоторых комплектациях, связанное с выявлением дефекта блокирующего механизма рулевой колонки, третий - повышение цен на автомобили весной этого года. В настоящее время купить Kia Seltos можно минимум за 1 139 900 рублей.