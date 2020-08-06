Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8%

Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых автомобилей в России в июле выросли, причём и в отношении к аналогичному периоду прошлого года - плюс 6,8%.

По словам Томаса Штэрцеля, председателя комитета автопроизводителей АЕБ, такого результата удалось достичь благодаря сильной поддержке автопрома со стороны государства. Немаловажными факторами также стали ослабление рубля и отложенный спрос.

"Рост продаж по некоторым брендам мог бы быть еще выше, если бы не отсутствие запасов автомобилей на складах, связанное с прерыванием производства весной", - заявил Штэрцель.

Прогноз АЕБ на текущий год улучшился: "Текущие результаты за июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показывают снижение на 19.3%, что лучше, чем -23.9% по прогнозу АЕБ на 2020 год".

Всего в июле 2020 года было реализовано 141 924 автомобиля, что на 9 097 единиц больше, чем в июле 2019 года.