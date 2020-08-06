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06.08.2020 11:56
Рубрика: Общество

В Крыму семилетнюю спасательницу из Тулы наградили путевкой в "Артек"

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил 7-летней Дарье Павловой из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, путевку в международный детский центр "Артек" на следующий год. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму

Юная спасательница сама выберет наиболее удобную для нее смену. А сотрудники ГУ МЧС по РК и МЧС Республики подарили девочке сертификаты на приобретение спортивной формы и посещение аквапарка, памятный знак, конфеты и игрушки.

Вручая награду, руководитель республики назвал юную тулячку настоящей героиней и отметил, что ею гордится вся страна. А оперативные действия Даши он объяснил правильным воспитанием.

- Увидела, что произошло, - и смело бросилась в бой за спасение мальчика, - сказал Аксенов и поблагодарил родителей девочки за то, что воспитали бесстрашного человека.

Накануне благодарственным письмом и ценными подарками юную спасательницу наградил исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СКР по Крыму Владимир Терентьев.

Напомним, первого августа в одном из отелей Судака Даша заметила, что катавшийся на самокате вблизи бассейна Арсений вдруг потерял управление и упал в воду. Моментально девочка прыгнула в бассейн, из которого тут же вытолкнула мальчика, а подоспевший к ним отец Арсения уже вытащил ребенка из воды.

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