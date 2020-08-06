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06.08.2020 18:42
Рубрика: Власть

В Крыму создано новое министерство

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Республике Крым образовано министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК, ставшее правопреемником упраздненной Службы государственного строительного надзора Крыма. Со ссылкой на соответствующий собственный указ об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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По его словам, возглавить новое министерство предложено заместителю министра строительства и архитектуры Крыма Максиму Скорину.

- С 1 октября ряд функций, связанных с получением разрешительной документации на индивидуальное жилищное строительство, будет передан муниципальным образованиям, - отметил глава республики. - Правительство не видит причин, по которым граждане из всех уголков республики обязаны были бы ехать в Симферополь для получения единственной справки.

Аксенов пояснил, что среди обязанностей новой структуры крымского правительства - мониторинг всей разрешительной документации, выданной ранее Службой госстройнадзора. При этом сотрудникам министерства необходимо уделять особое внимание отказам о предоставлении такой документации, связываться с людьми, которые подавали заявление, и прояснять ситуацию.

Кроме того, раз в неделю руководство Минстройнадзора должно проводить день открытых дверей, когда бы каждый желающий имел возможность лично задать вопрос и в кратчайшие сроки получить ответ.

- Аналогично следует подойти к вопросу информирования застройщиков, рассказывая об основных ошибках и проводя разъяснительную работу, - подчеркнул глава республики.

Ранее Аксенов поручил реорганизовать Службу государственного строительного надзора РК. Чиновников ведомства обвинили в надуманных отказах заявителям, добивающимся выдачи разрешений на строительство. В отношении некоторых должностных лиц начались служебные расследования.

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