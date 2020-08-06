В Крыму создано новое министерство

В Республике Крым образовано министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК, ставшее правопреемником упраздненной Службы государственного строительного надзора Крыма. Со ссылкой на соответствующий собственный указ об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, возглавить новое министерство предложено заместителю министра строительства и архитектуры Крыма Максиму Скорину.

- С 1 октября ряд функций, связанных с получением разрешительной документации на индивидуальное жилищное строительство, будет передан муниципальным образованиям, - отметил глава республики. - Правительство не видит причин, по которым граждане из всех уголков республики обязаны были бы ехать в Симферополь для получения единственной справки.

Аксенов пояснил, что среди обязанностей новой структуры крымского правительства - мониторинг всей разрешительной документации, выданной ранее Службой госстройнадзора. При этом сотрудникам министерства необходимо уделять особое внимание отказам о предоставлении такой документации, связываться с людьми, которые подавали заявление, и прояснять ситуацию.

Кроме того, раз в неделю руководство Минстройнадзора должно проводить день открытых дверей, когда бы каждый желающий имел возможность лично задать вопрос и в кратчайшие сроки получить ответ.

- Аналогично следует подойти к вопросу информирования застройщиков, рассказывая об основных ошибках и проводя разъяснительную работу, - подчеркнул глава республики.

Ранее Аксенов поручил реорганизовать Службу государственного строительного надзора РК. Чиновников ведомства обвинили в надуманных отказах заявителям, добивающимся выдачи разрешений на строительство. В отношении некоторых должностных лиц начались служебные расследования.