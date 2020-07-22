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22.07.2020 13:39
Рубрика: Власть

В Крыму Службу стройнадзора реорганизуют за отказы застройщикам

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил реорганизовать Службу государственного строительного надзора РК. Чиновников ведомства обвинили в надуманных отказах заявителям, добивающимся выдачи разрешений на строительство. В отношении некоторых должностных лиц начались служебные расследования. Об этом сообщила пресс-служба главы РК.

Первым делом глава Крыма одобрил предложенную кандидатуру на должность руководителя Службы - ее возглавит замминистра строительства и архитектуры РК Максим Скорин.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Крымскую службу стройнадзора скандалы сотрясают с 2014 года. С тех руководители ведомства менялись несколько раз, но выдача разрешений на строительство по сомнительным украинским документам и ввод в эксплуатацию построенных с нарушениями зданий продолжались. Также в апреле 2020 года был арестован начальник управления Службы госстройнадзора РК, обвиняемый в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Чиновник склонял девелоперов проходить строительный надзор и контроль в подконтрольной ему фирме.

По мнению Сергея Аксенова, в работе Службы госстройнадзора до сих пор нет необходимой прозрачности, что создает условия для коррумпированности этой структуры.

- При подаче заявлений, связанных с выдачей разрешений на строительство и с вводом в эксплуатацию, в Службе госстройнадзора получено большое количество отказов, - констатировал Аксенов. - Сейчас в отношении нескольких лиц этой структуры ведется расследование. Назрел вопрос о реорганизации работы службы.

По информации вице-премьера Совмина Евгения Кабанова, в течение месяца был проведен анализ работы службы, после которого появились замечания в части прозрачности выдачи разрешений на строительство, проведения плановых и внеплановых проверок. При этом более 60 процентов заявителей получали отказы на просьбы разрешить строительство. Кабанов предложил заменить весь руководящий состав Службы и в течение месяца провести анализ организационно-правовой структуры ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Надо проанализировать все отказы, направленные гражданам по их обращениям, - сказал Сергей Аксенов. - Повторные отказы необходимо рассматривать буквально под микроскопом. Это, скорее всего, возможность вымогательства средств у граждан. Надо детализировать и разложить все на составляющие: где и в каких местах наибольшее количество нарушений, почему регламенты не соответствуют требованиям скорости оформления и прохождения документов.

Как правило, около госструктур выстраивается коррупционная схема: при получении заявления некоторые специально обученные люди отправляют гражданину отказ на его обращение, а на следующий день человеку звонят из частных предприятий с предложением своих услуг. Так быть не должно, считает Аксенов. Приоритет - получение гражданами бесплатной услуги. Если необходимо предпринимать какие-то шаги для получения срочных услуг, то надо дать такую возможность в рамках службы, а не в рамках каких-либо частных фирм.

Глава Крыма заверил, что правоохранительные органы дадут объективную правовую оценку работе частных структур, дублирующих услуги Службы госстройнадзора РК. Новый руководитель Максим Скорин считает, что первоочередная задача службы - создание прозрачной разрешительной процедуры, которая улучшит инвестиционный климат в республике, а также поможет достичь показател нацпроекта "Жилье и городская среда".

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