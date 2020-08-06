На Урале подвели первые итоги работы производителей и продавцов лекарств, обуви и табачной продукции в новых условиях. Напомним: с 1 июля на эти товары введена обязательная маркировка.

Это QR-код, при сканировании которого можно получить информацию о том, зарегистрирована ли торговая марка в национальной системе и какой путь вообще прошел товар до поступления на полку магазина. По словам оператора проекта, легальным производителям новые условия только на руку: они смогут потеснить недобросовестных игроков рынка.

За первые три недели в системе появилось 95 тысяч участников из числа представителей табачной отрасли и 60 тысяч - обувной (последние суммарно завели 12 миллионов пар обуви). До конца года вся продукция этих отраслей будет промаркирована.

Первыми - еще в 2017 году - получили обязательную маркировку меховые изделия, при продаже которых нередко выявлялся контрафакт. И, хотя маркетологи прогнозировали снижение объемов, розничная реализация шуб выросла в пять раз. На очереди духи, фотоаппараты, шины, с января 2021-го маркировка распространится и на товары легкой промышленности. Сейчас, как сообщили в Минпромторге РФ, ее в тестовом режиме применяют на молочных продуктах, упакованной питьевой воде.

В выигрыше не только государство, которое получает возможность детально отслеживать торговый оборот. Маркировка должна стать также инструментом общественного контроля: в мобильном приложении единого оператора легко сверить описание с данными на упаковке, чтобы оценить качество товара. При этом, говорит директор по защите оборота легальной продукции единого оператора национальной системы маркировки товаров Максим Курганский, важны детали: скажем, совпадение даты производства цифрового двойника в приложении и на прилавке, статус "выбыл" тоже сигнализирует о неиспользовании товара по назначению. Покупатель может сообщить о выявленной им нестыковке онлайн, и тогда проверкой продавца займутся контрольно-надзорные органы.

- Потребители стали чаще отказываться от покупки табачных изделий, на которых нет маркировки - уникального кода, нанесенного на каждую единицу продукции. Нелегальные производители иногда ухищряются копировать ее, но подделку легко вычислить: видя попытки вброса, программа направляет сигнал правообладателю, предприятиям торговли и в полицию, тем более что все поставки в торговые точки регулируются системой электронного документооборота, - рассказывает Курганский.

Новые возможности повышают и сознательность граждан при выборе продукции. Например, около 14 процентов сигарет в УрФО продают нелегально - в среднем каждая шестая пачка, половину составляет контрабанда из стран Евразийского экономического союза. По данным исследований, раньше их реализация ежегодно увеличивалась в два раза, однако с вводом маркировки отмечена обратная динамика - рост продаж качественных табачных изделий на 30 процентов.

В фармацевтической сфере маркировка может быть в прямом смысле жизненно важна. Так, с ее помощью только одной компании удалось обнаружить нелегальные продажи препаратов для онкологических больных на 100 миллионов рублей (в 2016 году незаконный объем дорогостоящих лекарств достигал миллиарда рублей). Пока товары, выпущенные до 1 июля, можно продавать (до окончания срока годности), но уже сейчас очевидно, что потребители будут больше доверять маркированным пилюлям.

Прямая речь

Олег Тухватуллин, замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России:

- Внедрение маркировки призвано обеспечить увеличение доли легальной продукции на рынке, а также повысить эффективность государственного контроля, в частности сбор налоговых и таможенных платежей. Бизнесу она поможет усилить рыночные позиции, сократив конкуренцию со стороны недобросовестных участников оборота, снизить расходы на логистику и оптимизировать инвентаризацию за счет цифровизации торговли.