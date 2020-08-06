СМИ: Федор Смолов ведет переговоры с "Фенербахче"

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов может сменить команду до конца летнего трансферного окна. По информации TRT Spor, игрок ведет переговоры с "Фенербахче".

Сообщается, что в июле представители Смолова провели переговоры с турецким клубом. Встреча сторон прошла удачно, однако принципиального соглашения достичь пока не удалось.

Сейчас Федор находится в расположении "Локомотива", куда он вернулся после аренды в "Сельте". За испанскую команду форвард провел 14 встреч и забил два мяча - в ворота "Реала" и "Барселоны". При определенном стечении обстоятельств Смолов мог остаться в Виго, но в итоге он вернулся в Москву.

За "Локомотив" Федор выступает с 2018 года, контракт действует до лета 2022 года.