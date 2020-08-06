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Умер знаменитый композитор Билли Голденберг

Новости
    06.08.2020, 13:39
Текст:   Олег Усков

Видный американский композитор Билли Голденберг, активно работавший в кино и на ТВ лауреат "Эмми" (в общей сложности получивший 22 номинации), умер 3 августа на 85-м году жизни.

О кончине уважаемого ветерана Бродвея, написавшего множество действительно отличной музыки, сообщил THR со ссылкой на подтверждение от друга и коллеги усопшего.

Билли отошел в своей квартире на Манхэттене в Нью-Йорке. Причина смерти музыканта, практически до последних дней проявлявшего творческую активность, не указывается.

Уильям Леон "Билли" Голденберг родился в 1936 году в Бруклине в семье прославленного перкуссиониста, преподавателя и автора профильных методических пособий Морриса Голденберга.

В 1957-м закончил Колумбийский колледж. На Бродвее дебютировал в шестидесятом. Плотно работать на ТВ начал в шестидесятых же, в кино - в семидесятом. После отметившись в примерно двух сотнях проектов - от "Дуэли" и сериала Спилберга "Ночная галерея" до "Вокруг света за 80 дней", "Коджака", "Коломбо", "Возвращения домой" (2018) и третьего "Проклятия Аннабель" (2019).

Плюс Билли работал над фильмами и мюзиклами, в том числе - Элвиса Пресли, Дайаны Росс и Барбры Стрейзанд.

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