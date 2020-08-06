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06.08.2020 15:08
Рубрика: Легковые авто

В Мекке найдено кладбище ГАЗ-21: под слоем пыли догнивают десятки машин

Текст: Константин Руссов
Фото: www.carakoom.com Фото: www.carakoom.com
Фото: www.carakoom.com

В городе Мекка, расположенном в Саудовской Аравии, найдены останки десятков советских ГАЗ-21, сообщает издание carakoom.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Компанию им составляют BMW 1600, несколько "Москвичей" и модели американских брендов середины прошлого века. Как автомобили попали под своды разрушенного здания, никто не знает.

Все "Волги" выкрашены в один и тот же голубой цвет, поэтому можно предположить, что автомобили служили в каком-то корпоративном парке или в такси. Не исключено, что после списания транспортных средств компания, владевшая машинами, решила не тратиться на утилизацию и просто спрятала их подальше от глаз.

Ещё одна особенность брошенных автомобилей - отсутствие двигателя. Есть предположение, что моторы стали "сердцем" других машин.

Ранее "РГ" рассказывала о кладбище советских авто, обнаруженном в финском лесу.

Фото: www.carakoom.com