В Мекке найдено кладбище ГАЗ-21: под слоем пыли догнивают десятки машин

В городе Мекка, расположенном в Саудовской Аравии, найдены останки десятков советских ГАЗ-21, сообщает издание carakoom.

Компанию им составляют BMW 1600, несколько "Москвичей" и модели американских брендов середины прошлого века. Как автомобили попали под своды разрушенного здания, никто не знает.

Все "Волги" выкрашены в один и тот же голубой цвет, поэтому можно предположить, что автомобили служили в каком-то корпоративном парке или в такси. Не исключено, что после списания транспортных средств компания, владевшая машинами, решила не тратиться на утилизацию и просто спрятала их подальше от глаз.

Ещё одна особенность брошенных автомобилей - отсутствие двигателя. Есть предположение, что моторы стали "сердцем" других машин.

Ранее "РГ" рассказывала о кладбище советских авто, обнаруженном в финском лесу.