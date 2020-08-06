Захарова обвинила США в бесцеремонном вмешательстве в жизнь россиян

"Сегодня утром многие россияне получили удивительные сообщения на свои мобильные: "Госдеп США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь". И далее ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности. Проще - сайт спецслужб", пишет Захарова.

Как отмечается в ее публикации, "Госдепартамент США запустил программу "Награда за справедливость", суть которой не имеет ничего общего с благородными посылами. Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси - получи. "Получи", естественно, приукрашено как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ".

Также Захарова обращает внимание, что "это сопровождается тихим, но методичным сбором персональных данных. Любые опасения или сомнения в чистоплотности подобных предложений, по задумке авторов, должны убаюкиваться грезами о вознаграждении до 10 миллионов долларов".

По словам дипломата, "призывая за деньги рассказывать о вмешательстве в американские выборы, американские спецслужбы бесцеремонно вмешиваются в нашу жизнь. Что это, если не самая настоящая гибридная атака"?

Захарова предлагает представить обратную ситуацию: "МИД России напрямую обращается к американским гражданам и объявляет сбор сведений о вмешательстве Вашингтона в российскую внутреннюю политику, предлагая для обратной связи сайт, скажем, ФСО, а потом через американского мобильного оператора адресно рассылает СМС. Представили? А теперь пусть представят это в Вашингтоне".