Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
07.08.2020 10:01
Рубрика: Легковые авто

Блогер показал, как автопарковщик Tesla сходит с ума

Текст: Константин Руссов

Бьорн Найланд опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором показывает работу автоматического парковщика Tesla Model 3. И электроника, порой, оказывается не менее опасной, чем водитель-новичок.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: автопилот спас Tesla от одной аварии и спровоцировал другую

Ассистент пока не способен определять свободное пространство для парковки по линиям разметки, ему необходим "коридор" из уже припаркованных транспортных средств. Ещё один минус автопарковщика: манипуляции по выравниванию автомобиля происходят слишком нервно и долго по сравнению с тем, если бы аналогичную операцию выполнял человек.

Лидары и датчики электрокара не способны всегда вовремя распознать другого участника движения, что приводит к созданию аварийных ситуаций. Также парковщик не всегда предсказуем: иногда он пропускает автомобили, а иногда игнорирует их.

Ранее "РГ" рассказывала о прецеденте, произошедшем в Германии: суд лишил водителя Tesla прав и наложил штраф за регулировку работы дворников.

#Tesla