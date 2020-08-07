Блогер показал, как автопарковщик Tesla сходит с ума

Бьорн Найланд опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором показывает работу автоматического парковщика Tesla Model 3. И электроника, порой, оказывается не менее опасной, чем водитель-новичок.

Ассистент пока не способен определять свободное пространство для парковки по линиям разметки, ему необходим "коридор" из уже припаркованных транспортных средств. Ещё один минус автопарковщика: манипуляции по выравниванию автомобиля происходят слишком нервно и долго по сравнению с тем, если бы аналогичную операцию выполнял человек.

Лидары и датчики электрокара не способны всегда вовремя распознать другого участника движения, что приводит к созданию аварийных ситуаций. Также парковщик не всегда предсказуем: иногда он пропускает автомобили, а иногда игнорирует их.

Ранее "РГ" рассказывала о прецеденте, произошедшем в Германии: суд лишил водителя Tesla прав и наложил штраф за регулировку работы дворников.